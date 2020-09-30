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19:11 30.09.2020

"МГБ ЛНР" пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА - СБУ

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"МГБ ЛНР" пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытку вербовки сотрудницы Луганской областной государственной администрации так называемым министерством государственной безопасности "ЛНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"Так оперативники СБУ установили, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА. Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что представителей т.н. "МГБ ЛНР" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты.

"Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Так, под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Однако после приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница ОГА начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

В то же время СБУ отмечает, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности, она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

"После тщательной проверки она была освобождена от уголовной ответственности", - подытожили в ведомстве.

Теги: #сбу
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