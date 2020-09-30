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18:39 30.09.2020

Смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем – МВД Украины

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Смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем – МВД Украины

Полиция расследует обстоятельства гибели сотрудницы посольства США в Украине в Киеве и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай, заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине время покажет, что случилось. Может быть преступлением. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины расследует", - написал Шевченко по-английски в своем аккаунте в Твиттер.

В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "Наш" в четверг вечером сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство". По его совам, "личность установлена. практически сразу, потому что у нее был пропуск – возможно, эта женщина сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.

Ранее в четверг в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства приведшего к смерти травмирования сотрудницы посольства США, которую в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы.

Теги: #посольство_сша #шевченко #полиция #смерть
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