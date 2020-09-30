Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается - Хомчак

На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

"На линии разграничения в Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность возобновления локальных боевых действий остается", - сказал Хомчак во время участия в заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной в Варшаве, сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

В этом контексте Хомчак подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию РФ и взаимодействия Украины с НАТО и ЕС

"Сегодня роль и значимость таких региональных форматов сотрудничества как Вышеградская группа значительно возрастают. Следовательно, существует острая необходимость в углублении не только нашей коммуникации, а, прежде всего, практического взаимодействия, - отметил он.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил страны Вышеградской группы за помощь в лечении и реабилитации раненых украинских военнослужащих, участие в мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки.