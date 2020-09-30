События

17:54 30.09.2020

МАУ отменила очередной рейс в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

2 мин читать
МАУ отменила очередной рейс в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейс в Ереван, который должен был вылетать 1 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"По итогам планового анализа по состоянию на данный час решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности", - сообщили в пресс-службе МАУ вечером в среду.

Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса и окажет всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщалось, ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейса Киев-Ереван, запланированного на 28 сентября.

Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейс в Ереван, который должен был вылетать 1 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"По итогам планового анализа по состоянию на данный час решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности", - сообщили в пресс-службе МАУ вечером в среду.

Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса и окажет всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщалось, ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейса Киев-Ереван, запланированного на 28 сентября.

Теги: #мау #карабах
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 30.09.2020
Сообщения об участии турецких самолетов и беспилотников в ударах по армянским силам не соответствует действительности - Минобороны Турции

Сообщения об участии турецких самолетов и беспилотников в ударах по армянским силам не соответствует действительности - Минобороны Турции

17:37 30.09.2020
Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе, если армянские силы уйдут из региона - Алиев

Азербайджан готов прекратить огонь в Карабахе, если армянские силы уйдут из региона - Алиев

17:20 30.09.2020
МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

МАУ прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

14:26 30.09.2020
Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

10:45 30.09.2020
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

02:45 29.09.2020
СБ ООН соберется на встречу по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября

СБ ООН соберется на встречу по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября

18:27 28.09.2020
МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

18:23 28.09.2020
Авиакомпания SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов в случае развития конфликта с Азербайджаном

Авиакомпания SkyUp продолжает полеты в Армению, но не исключает отмены рейсов в случае развития конфликта с Азербайджаном

15:51 28.09.2020
Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

15:48 28.09.2020
Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха, решение конфликта возможно, при участии России, США и Франции - президент Армении

Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха, решение конфликта возможно, при участии России, США и Франции - президент Армении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем – МВД Украины

Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается - Хомчак

На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

СБУ блокировала каналы распространения деструктивного контента из РФ и "ДНР" накануне местных выборов

В Киеве избили сотрудницу посольства США, женщина скончалась - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков и Геращенко отправились в Милан для поддержки нацгвардейца Маркива

Смерть сотрудницы посольства США в Киеве может быть как преступлением, так и несчастным случаем – МВД Украины

В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

НАБУ начало расследование незаконного штурма следователями ГБР музея Гончара - адвокат Порошенко

Вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается - Хомчак

На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

СБУ блокировала каналы распространения деструктивного контента из РФ и "ДНР" накануне местных выборов

В Киеве избили сотрудницу посольства США, женщина скончалась - полиция

Полиция Харькова разыскивает нелюдей, оставивших на улице котов в пластиковых контейнерах

Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА