МАУ отменила очередной рейс в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейс в Ереван, который должен был вылетать 1 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"По итогам планового анализа по состоянию на данный час решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности", - сообщили в пресс-службе МАУ вечером в среду.

Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса и окажет всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщалось, ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейса Киев-Ереван, запланированного на 28 сентября.

Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейс в Ереван, который должен был вылетать 1 октября, в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"По итогам планового анализа по состоянию на данный час решено отменить очередной регулярный рейс Киев-Ереван PS611, запланированный на четверг, 1 октября в 17:00 UTC. Авиакомпания приняла соответствующее решение, руководствуясь исключительно высоким приоритетом безопасности полетов и необходимостью соблюдения международных стандартов авиабезопасности", - сообщили в пресс-службе МАУ вечером в среду.

Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса и окажет всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщалось, ранее МАУ из-за армяно-азербайджанского конфликта отменила выполнение рейса Киев-Ереван, запланированного на 28 сентября.