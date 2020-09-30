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17:40 30.09.2020

На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

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На 6 лет тюрьмы осужден гражданин, участвовавший в похищении протестующих "евромайдановцев" в Киеве в 2014г

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Офиса генпрокурора, отменив приговор суда первой инстанции и осудив гражданина, который в января 2014г принимал участие в лишении свободы участников протестных акций Евромайдана, а также незаконно приобретал и хранил наркотическое средство, к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью.

"Установлено, что 22 января 2014г осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, способствовал совершению незаконного лишения свободы потерпевшего, которого с применением физического насилия похитили в районе станции метро "Петровка" в Киеве и доставили в палаточный лагерь в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская". За это он получил денежное вознаграждение в размере 800 грн", - сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокуратура.

Приговором Деснянского районного суда г.Киева он был осужден, и по совокупности преступлений ему было определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев. Не согласившись с данным судебным решением, прокурор Офиса генерального прокурора обжаловал его в Киевском апелляционном суде.

"Приговор суда апелляционной инстанции вступил в законную силу с момента его провозглашения", – говорится в сообщении.

Теги: #приговор #похищение #майдан #прокуратура #суд
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