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16:42 30.09.2020

Полиция Харькова разыскивает нелюдей, оставивших на улице котов в пластиковых контейнерах

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Полиция Харькова разыскивает нелюдей, оставивших на улице котов в пластиковых контейнерах

 Во вторник в 8:30 в полицию Харькова поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой у футбольного поля находятся контейнеры с котами.

"Прибыв на место вызова полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области в среду.

Информация о происшествии зарегистрирована в Единый учет заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Коты переданы в службу спасения животных.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к ней лица. Если вы имеете какую-то информацию, сообщите, пожалуйста, правоохранителям!", - призывают в ведомстве.

Теги: #животные #полиция #харьков
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