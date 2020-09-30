Украинский военный ранен под Зайцевым в ходе обстрела со стороны российских наемников

Российские наемники нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета в среду, 30 сентября, в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области, в результате чего получил ранение украинский военный, сообщается на странице территориального управления "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Военный оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.