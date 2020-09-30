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14:59 30.09.2020

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

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Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

 Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2021 году рабочие дни:

с пятницы, 8 января, на субботу 16 января;

с понедельника, 23 августа, на субботу 28 августа;

с пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

В то же время, отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Национальный банк Украины.

Теги: #выходные #кабмин
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