Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

Кабинет министров утвердил работу Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица и запустил тестирование сотрудников таможни на благонадежность, а также ликвидировал юридические лица территориальных органов Государственной налоговой и Гостаможенной служб.

Соответствующие решения правительство приняло на заседании в среду.

Как отметил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект постановления возобновляет управленческую вертикаль Гостаможни и отменяет нехарактерные для нее полномочия.

Согласно проекту постановления о переформатировании подразделений налоговой, ликвидации подлежат юрлица главных управлений в областях, а также Офиса крупных налогоплательщиков.

Что касается таможни, реорганизации подлежат 15 региональных таможен и Координационно-мониторинговая таможня.