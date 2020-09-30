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14:55 30.09.2020

Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

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Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

Кабинет министров утвердил работу Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица и запустил тестирование сотрудников таможни на благонадежность, а также ликвидировал юридические лица территориальных органов Государственной налоговой и Гостаможенной служб.

Соответствующие решения правительство приняло на заседании в среду.

Как отметил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект постановления возобновляет управленческую вертикаль Гостаможни и отменяет нехарактерные для нее полномочия.

Согласно проекту постановления о переформатировании подразделений налоговой, ликвидации подлежат юрлица главных управлений в областях, а также Офиса крупных налогоплательщиков.

Что касается таможни, реорганизации подлежат 15 региональных таможен и Координационно-мониторинговая таможня.

Теги: #таможня #налоговая_служба #кабмин
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