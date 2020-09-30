Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине

Кабинет министров предлагает Верховной Раде совершенствовать деятельность суда присяжных в Украине.

Соответствующие проекты законов были приняты на заседании правительства в среду.

В частности, одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения участия граждан Украины в осуществлении правосудия", который предлагает усовершенствовать порядок рассмотрения уголовных производств судом присяжных, в частности расширить перечень дел, которые могут рассматриваться с участием такого суда, улучшить и упростить порядок формирования и утверждения списка присяжных, разграничить компетенцию между судьей и присяжными, определив круг вопросов, которые должны решать присяжные во время рассмотрения дела.

Также одобрен законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно обеспечения участия граждан Украины в осуществлении правосудия", который предлагает усовершенствовать порядок рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечить рассмотрение таких дел в разумные сроки.

Кроме того, одобрен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия и формирования списка присяжных", который предлагает упростить порядок формирования и утверждения списка присяжных путем исключения местных советов по указанной процедуре, и исключения положений, которые устанавливали необходимость получения предварительного согласия лица на включение ее в список присяжных.

Решение принято с учетом предложений Офиса уполномоченного по правам человека.