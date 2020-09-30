События

14:45 30.09.2020

Становится понятным, что на технеисправности Ан-26, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Уруский

2 мин читать
Становится понятным, что на технеисправности Ан-26, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях - Уруский

Причиной крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности, заявил вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", - написал Уруский в соцсети Facebook в среду.

Он также отметил, что работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается.

"Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", - сообщил Уруский.

Кроме того, следователи провели ряд мероприятий, среди которых назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы.

"На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы", - добавил Уруский.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #уруский #чугуев #ан26 #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 30.09.2020
Показания выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта помогли восстановить события, предшествующие трагедии - ГБР

Показания выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта помогли восстановить события, предшествующие трагедии - ГБР

11:29 30.09.2020
Погибших в крушении самолёта в Чугуеве смогут похоронить на этой неделе - ГБР

Погибших в крушении самолёта в Чугуеве смогут похоронить на этой неделе - ГБР

11:22 30.09.2020
Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

11:11 30.09.2020
Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

11:07 30.09.2020
Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

17:06 29.09.2020
Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели

Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели

19:23 28.09.2020
В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

18:59 28.09.2020
Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

18:17 28.09.2020
Родственники 25 погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом предоставили образцы для ДНК-экспертиз - Кучер

Родственники 25 погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом предоставили образцы для ДНК-экспертиз - Кучер

18:01 28.09.2020
Специалисты "Антонова" вошли в состав госкомиссии по выяснению причин катастрофы Ан-26

Специалисты "Антонова" вошли в состав госкомиссии по выяснению причин катастрофы Ан-26

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого государственного герба Украины

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

Рада в октябре будет работать в режиме пленарных заседаний только один день

Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

Кабмин Украины утвердил новый госстандарт базового среднего образования

Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица и ликвидировал юрлица террорганов налоговой и таможни

Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине

Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште

Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого государственного герба Украины

Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

Windrose с 4 октября начнет летать по маршруту Киев-Загреб

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА