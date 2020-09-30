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14:29 30.09.2020

Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого государственного герба Украины

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Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого государственного герба Украины

 Кабинет министров Украины регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины, утвердил соответствующее положение положение и создал организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.

Правительство также поручило Министерству культуры и информационной политики обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза большого государственного герба Украины. По результатам конкурса и обсуждения, Минкультуры должно до 1 декабря 2020 года подать Министерству юстиции предложения для их учета при подготовке проекта закона "О государственных символах Украины".

Согласно положению, для проведения конкурса оргкомитет должен выбрать жюри из числа членов оргкомитета.

Сам конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноября. Результат конкурса должен быть известен до 1 декабря.

Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.

В случае, если первая премия не присуждается, то оргкомитет информирует Кабмин о результатах конкурса и предлагает продлить срок его проведения.

Победитель конкурса по согласию должен передать авторские имущественные права на эскиз логотипа путем подписания соответствующего договора с Минкультуры.

Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

В настоящее время утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины. Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

Согласно ст. 20 Конституции Украины (принята в 1996 г.) "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

Теги: #герб #премия #кабмин
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