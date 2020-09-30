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14:25 30.09.2020

Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

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Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает общество к сознательному отношению к коронавирусу в связи с ростом заболеваемости.

"У нас в Украине, к сожалению, очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом, более 4 тыс. человек… В целом по Украине уже больше 50% заполненных мест (в больницах – ИФ)", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что ожидает от Госпотребслужбы, Министерства здравоохранения, местной власти более активной разъяснительной и коммуникационной работы с людьми.

"Призываю общество к сознательному отношению… Помните о своей ответственности", - сказал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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