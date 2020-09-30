Windrose с 4 октября начнет летать по маршруту Киев-Загреб

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев) с 4 октября 2020 года начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Загреб из международного аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в среду, торжественное открытие первого рейса Windrose в Загреб, выполняемого на самолете ATR-72-600 состоится 4 октября в 11:30.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям в обе стороны.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.