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14:19 30.09.2020

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

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СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

Заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь назвал "манипулятивными" сообщения о массовых жалобах бизнеса на ведомство, указав на сокращение количества жалоб на службу в Совет бизнес-омбудсмена.

"Не нужно манипулировать фантомным "кошмариванием" бизнеса - такие слова не подкреплены фактами. Следует посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 2019 год и все станет понятно", - цитирует пресс-служба Пуня на сайте СБУ в среду.

В сообщении подчеркивается, что количество жалоб бизнеса к бизнес-омбудсмену на СБУ в 2019 году сократилась на 45% по сравнению с 2018 годом до 17, тогда как на действия налоговой жаловались 1073 раза, на Нацполицию - 107.

"Навязывается мнение: если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланиям или требованиям, значит, она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" - отметил Пунь.

По его мнению, реформа СБУ стала слишком политизированной. В то же время доработанный законопроект о реформе Службы, который находится на рассмотрении комитетов парламента, учитывает предложения международных партнеров, а также ограничивает полномочия СБУ по противодействию оргпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям - только в рамках контрразведывательной деятельности, указано в сообщении.

"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами госбезопасности", - подчеркнул Пунь.

В Украине в связи с выходом на финишную прямую принятия законопроекта о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д обострилась дискуссия о необходимости лишить или оставить СБУ функцию борьбы с экономическими преступлениями.

Теги: #сбу #жалобы #бизнес
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