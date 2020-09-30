Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

Печерский районный суд Киева признал руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации о доходах.

"45 минут понадобилось Печерскому "суду", чтобы признать меня виновным в несвоевременной подаче декларации", - сообщил Шабунин в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что несколько лет подает свою декларацию добровольно, даже тогда, когда закон этого не требовал.

"Напомню, что с подачей этой (декларации - ИФ) я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней два часа до дедлайна и еще несколько - после", - заявил Шабунин.

Он также уточнил, что правоохранители не нашли неправдивых данных в его декларации.