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13:04 30.09.2020

Windrose с 5 октября начнет летать по маршруту "Киев - Херсон"

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Windrose с 5 октября начнет летать по маршруту "Киев - Херсон"

 Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев) с 5 октября 2020 года начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Херсон, сообщается на сайте международного аэропорта "Херсон".

Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам с вылетами из Херсона в 7:10 и прилетами в Киев в 8:30. Из Киева вылеты запланированы в 20:40, прибытие в Херсон в 22:00.

Указанный рейс станет девятым внутренним направлением Windrose.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.

Теги: #авиарейсы #windrose
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