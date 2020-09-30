События

12:46 30.09.2020

В Киеве на карантин закрыты 5 школ, отдельные классы переведены на дистанционное обучение в 118 школах - Кличко

1 мин читать
В Киеве на карантин закрыты 5 школ, отдельные классы переведены на дистанционное обучение в 118 школах - Кличко

 По состоянию на 30 сентября в Киеве на карантин из-за случаев инфицирования коронавирусом среди учителей закрыты 5 школ, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах, и одна школа - в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Всего в Киеве болеют 366 школьников и 193 педагога.

В детских садах, где выявлены случаи коронавируса, временно закрыты 32 группы. Полностью закрыты на карантин два детсада - в Печерском и Деснянском районах.

Наполненность детей в детсадах составляет более 58%.

"Пока нам удается контролировать ситуацию. За каждой школой и садиком закреплен санитарный врач, который, согласно регламенту, принимает решение о введении карантинных мероприятий. Я еще раз обращаюсь к родителям: объясняйте детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Следите за здоровьем вашего ребенка, и если у него есть признаки ОРВИ - сразу обращайтесь к врачу", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #карантин #кличко #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 30.09.2020
Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

14:00 30.09.2020
Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

Кличко анонсировал открытие движения по двум путепроводам на следующей неделе

12:44 30.09.2020
В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

10:12 30.09.2020
Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

10:09 30.09.2020
Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

21:06 29.09.2020
Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

17:42 29.09.2020
В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

17:14 29.09.2020
В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

17:09 29.09.2020
В Киеве задержали организатора и участников преступной группы, которые год блокировали строительство жилого комплекса на Вознесенском спуске

В Киеве задержали организатора и участников преступной группы, которые год блокировали строительство жилого комплекса на Вознесенском спуске

16:26 29.09.2020
Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

Рада в октябре будет работать в режиме пленарных заседаний только один день

Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

Windrose с 4 октября начнет летать по маршруту Киев-Загреб

СБУ считает манипуляцией заявления о массовых жалобах бизнеса на нее

Рада в октябре будет работать в режиме пленарных заседаний только один день

Замминистра обороны Украины сообщил об испытаниях ракет "Ольха-М" и разработке реактивных снарядов "Тайфун"

Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США

Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации

ФРГ дождется ответа от ОЗХО по Навальному и начнет обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе – Меркель

Windrose с 5 октября начнет летать по маршруту "Киев - Херсон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА