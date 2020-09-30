В Киеве на карантин закрыты 5 школ, отдельные классы переведены на дистанционное обучение в 118 школах - Кличко

По состоянию на 30 сентября в Киеве на карантин из-за случаев инфицирования коронавирусом среди учителей закрыты 5 школ, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Город продолжает контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах, и одна школа - в Святошинском районе. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Всего в Киеве болеют 366 школьников и 193 педагога.

В детских садах, где выявлены случаи коронавируса, временно закрыты 32 группы. Полностью закрыты на карантин два детсада - в Печерском и Деснянском районах.

Наполненность детей в детсадах составляет более 58%.

"Пока нам удается контролировать ситуацию. За каждой школой и садиком закреплен санитарный врач, который, согласно регламенту, принимает решение о введении карантинных мероприятий. Я еще раз обращаюсь к родителям: объясняйте детям, почему важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Следите за здоровьем вашего ребенка, и если у него есть признаки ОРВИ - сразу обращайтесь к врачу", - подчеркнул Кличко.