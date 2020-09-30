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12:44 30.09.2020

В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

 За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 219 новых случаев коронавирусной болезни, 8 человек скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В столице несколько уменьшилось количество киевлян, заболевших коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 219 больных. 8 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет, 11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет. Также заболели 10 медиков.

В больницы госпитализированы 33 пациента, остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается рост количества выздоровевших - за минувшие сутки выздоровели 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6 710 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 37, в Днепровском - 35, в Деснянском районе - 29 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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