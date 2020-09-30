Погибших в крушении самолёта в Чугуеве смогут похоронить на этой неделе - ГБР

ДНК-экспертизы погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области будут завершены, а их тела будет выданы для захоронения на этой неделе, сообщили в Государственном бюро расследований в среду.

"По предварительной информации, мы в рамках коммуникации с экспертами, которые проводят молекулярно-генетическое исследование, получили их заверение в том, что уже в ближайшие дни родственники могут забрать тела погибших для проведения похоронных ритуалов", - сказал в среду журналистам в Киеве руководитель управления Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 возглавил Уруский.

На внеочередном заседании правительства 26 сентября он отметил, что для идентификации тел погибших в авиакатастрофе в Харьковской области понадобится от двух до трех недель. "На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Необходима будет экспертиза ДНК, для чего потребуется дополнительное время. По словам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени", - пояснил Уруский.