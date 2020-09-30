Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Правительство Украины не намерено снова ограничивать въезд иностранцев в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - сказал министр на онлайн-брифинге в среду.

Глава внешнеполитического ведомства выступает за то, чтобы даже в условиях пандемии иностранцы могли въезжать в Украину, соблюдая при этом определенные правила.

"Я очень рад тому, что введение ограничения на въезд иностранцев не успело превратиться в традицию. Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии. Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением определенных базовых правил", - добавил Кулеба.