События

11:12 30.09.2020

Минпромторг РФ сообщил об отказе зарубежных компаний поставлять системы для российских гражданских самолетов

2 мин читать
Минпромторг РФ сообщил об отказе зарубежных компаний поставлять системы для российских гражданских самолетов

Ряд иностранных поставщиков оборудования для российской гражданского авиапрома в последнее время отказался от сотрудничества с Москвой, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", - сказал Шпак журналистам на форуме "Микроэлектроника-2020".

"По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", - добавил он.

Какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения, Шпак не уточнил. В дальнейшем, по его словам, ограничения могут коснуться микроэлектроники.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями "Ростеха" и входящей в него "Объединенной авиастроительной корпорации".

С проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21. Санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета. Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее, старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным он ожидается в конце 2021 года.

Помимо проекта МС-21, предприятия "Ростеха" работают над созданием региональных самолетов Ил-114-300 и дальнемагистральных Ил-96-400М. Серийно выпускаются в РФ региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 и локализованные на "Уральском заводе гражданской авиации" чешские L-410.

Теги: #рф #оборудование #санкции #самолетостроение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:28 29.09.2020
Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

21:34 29.09.2020
Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ

Океанический промысел Крыма стал инструментом отмывания денег российскими структурами - СМИ

17:22 29.09.2020
Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

12:20 29.09.2020
Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

11:21 28.09.2020
Даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" нет - МИД РФ

Даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" нет - МИД РФ

18:25 27.09.2020
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

13:47 25.09.2020
ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

11:57 25.09.2020
"Голос" требует ввести санкции против Лукашенко

"Голос" требует ввести санкции против Лукашенко

08:18 25.09.2020
Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

18:37 23.09.2020
США вводят "киберсанкции" против восьми связанных с Россией граждан и семи компаний

США вводят "киберсанкции" против восьми связанных с Россией граждан и семи компаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на карантин закрыты 5 школ, отдельные классы переведены на дистанционное обучение в 118 школах - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

Показания выжившего в авиакатастрофе под Харьковом курсанта помогли восстановить события, предшествующие трагедии - ГБР

Погибших в крушении самолёта в Чугуеве смогут похоронить на этой неделе - ГБР

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Информация об отказе левого двигателя самолёта, который потерпел крушение под Харьковом, не соответствует действительности - ГБР

Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Все 116 посольств и консульств Украины за рубежом тестируют услугу онлайн-очереди – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА