Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3006а "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ на заседании в среду в целом проголосовали 264 народных депутатов.

Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тысяч гривень. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанка" со специальным режимом использования.