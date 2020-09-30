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11:12 30.09.2020

Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

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Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

 Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3006а "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за документ на заседании в среду в целом проголосовали 264 народных депутатов.

Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на бесплатной основе.

29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тысяч гривень. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "ПриватБанка" со специальным режимом использования.

Теги: #дети #помощь #рада #закон
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