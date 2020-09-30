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11:11 30.09.2020

Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

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Данные "черных ящиков" разбившегося в Чугуеве Ан-26 можно будет обнародовать с разрешения следователя -ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) считают возможным обнародование всей информации с бортовых самописцев Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области 25 сентября.

"После сопоставления, с разрешения следователя, конечно, возможно обнародование (информации с самописцев - ИФ)", сказал руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский журналистам в среду в Киеве.

Он призвал не заниматься манипулированием в этом вопросе. "Необходимо провести анализ как одного, так и второго бортовых самописцев, сопоставить эти данные, чтобы иметь объективную картину", - добавил Борчаковский.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о необходимости обнародования записей переговоров пилотов потерпевшего катастрофу самолета Ан-26, в том числе с диспетчером, чтобы спекуляции на тему причин произошедшего были сведены к минимуму.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #гбр #чугуев #ан26 #черные_ящики
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