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11:07 30.09.2020

Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

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Версию теракта как причину крушения Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы - ГБР

Следствие не отбрасывает все возможные версии крушения самолёта в Чугуеве Харьковской области, версию теракта можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы, сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются.... Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации ГБР, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия (ст.416 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #расследование #гбр #теракт #ан26
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