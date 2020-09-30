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11:06 30.09.2020

Все 116 посольств и консульств Украины за рубежом тестируют услугу онлайн-очереди – МИД

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Все 116 посольств и консульств Украины за рубежом тестируют услугу онлайн-очереди – МИД

 Министерство иностранных дел Украины завершило подключение всех 116 консульств и посольств Украины за рубежом к системе записи в онлайн-очереди в тестовом режиме, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Теперь все 116 консульств и посольств Украины имеют этот удобный инструмент. Теперь не надо приходить гражданам наугад для того, чтобы получить услуги. Можно заблаговременно записаться, получить свое окно, отправить документы для их предварительного рассмотрения", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Министр отметил, что электронная очередь - это, прежде всего, экономия времени для граждан.

"Во-вторых, это безопасность наших граждан в условиях пандемии. Никакого скопления людей, все будет очень урегулировано. В-третьих, это искореняет коррупцию, поскольку уже человек подает документы онлайн, заранее видит сотрудник, все ли документы поданы, надлежащим ли образом они оформлены, минимизирован так называемый человеческий фактор, и на входе в посольство никто вас не будет дергать за руку с предложением посодействовать в подаче документов", - пояснил Кулеба.

По его словам, благодаря электронной очереди МИД сможет накапливать "big data" - большие данные: лучше оценивать потребности граждан, нагрузку на консулов и оптимизировать работу консульских отделов.

Министр добавил, что МИД не будет собирать частных данных, которыми не хотят делиться граждан, а все полученные данные будут использоваться для дальнейшего повышения качества сервисов МИД.

"Безусловно, из-за пандемии в некоторых странах посольства вынуждены работать в особенно сложных условиях, это требования коронавирусного времени. Я надеюсь, вы будете относиться к этому с пониманием", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #кулеба #онлайн_сервис #мид
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