События

10:51 30.09.2020

Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

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Во Львовской области женщина застрелила двух дочерей и совершила самоубийство

В Старосамборском районе Львовской области 36-летняя женщина убила двух дочерей 5 и 9 лет, а потом покончила жизнь самоубийством, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, тело женщины и ее детей с огнестрельными ранениями было обнаружено на территории одного из домов отдыха. Предварительно установлено, что 29 сентября около 22:30 женщина убила своих дочерей из охотничьего ружья, а потом застрелилась сама из этого ружья.

По факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 115 (умышленное убийство) с примечанием "самоубийство" и по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

Теги: #дети #полиция #убийство #львовская_область
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