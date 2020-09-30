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10:30 30.09.2020

В Черниговской области школьницы танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО, полиция составила админпротоколы

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В Черниговской области школьницы танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО, полиция составила админпротоколы

 В поселке Талалаевка Черниговской области полиция привлекла к ответственности четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО. Видео с танцем было размещено в соцсетях.

"Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство", - сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в соцсети Facebook.

Как сообщается, полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили правонарушение во время мониторинга социальных сетей.

В отношении двух 16-летних школьниц инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ещё двум школьницам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия ответственность несут родители: на них были составлены административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Все админматериалы были переданы в Талалаевский районный суд для принятия решения. Старшим школьницам грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев, или административный арест на срок до 15 суток. Санкция статьи для родителей младших школьниц предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Полицейский ювенальной превенции уже провел профилактическую работу с администрацией школы и учениками. Кроме того, в школу направлено представление о проведении дальнейших профилактических мер.

Глава Талалаевского районного отдела полиции Андрей Водолазкин также встретился с главой общественной организации "Талалаевское общество участников АТО". По итогам обсуждения ситуации была запланирована встреча с педколлективом школы и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Теги: #осквернение #полиция #ато #памятник #черниговская_область #погибщие
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