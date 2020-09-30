События

09:49 30.09.2020

SkyUp выполнит нерегулярный рейс Киев-Ташкент-Киев

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SkyUp выполнит нерегулярный рейс Киев-Ташкент-Киев

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) 1 октября выполнит нерегулярный рейс в Ташкент (Узбекинстан), цены на билеты стартуют от 9,031 тыс. грн в одну сторону.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник вечером, самолет PQ7979 вылетит из Киева 1 октября в 4:10 и прибудет в Ташкент в 11:20. В Украину рейс PQ7980 будет возвращаться из Ташкента в тот же день в 12:20 и прибудет в Киев в 16:00.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании в разделе "Все рейсы" – "Специальные рейсы".

SkyUp отмечает, что с 1 октября для въезда в Узбекистан нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

По данным Минздрава Украины от 25 сентября, Узбекистан входит в "зеленую" зону, поэтому после въезда в Украину не требуется самоизоляция или сдача ПЦР-теста.

Теги: #skyup #узбекистан
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