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09:35 30.09.2020

Луценко сообщил, что перенес операцию в связи с онкозаболеванием

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Луценко сообщил, что перенес операцию в связи с онкозаболеванием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что болеет онкологическим заболеванием и перенес операцию.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал Луценко в соцсети Facebook в среду.

Луценко также добавил, что, несмотря на заболевание, планирует продолжать политическую деятельность.

Теги: #луценко #операция #онкология
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