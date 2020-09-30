Луценко сообщил, что перенес операцию в связи с онкозаболеванием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что болеет онкологическим заболеванием и перенес операцию.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал Луценко в соцсети Facebook в среду.

Луценко также добавил, что, несмотря на заболевание, планирует продолжать политическую деятельность.