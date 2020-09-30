События

09:24 30.09.2020

В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

2 мин читать
В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 4 027 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 2 110 человек; оба показателя стали максимальными с начала пандемии в Украине.

Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, 64 ранее заболевших за сутки умерли,

Днем ранее, 29 сентября, было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130. 26 сентября был зафиксирован прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки - 3 833 случаев.

При этом прежний максимальный показатель выздоровления от COVID-19 за сутки с начала пандемии был установлен днем ранее, 29 сентября – 1 797 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 208 959 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 129 человек, выздоровели 92 360.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 112 470 человек, что на 1 853 больше, чем днем ранее (максимальный с начала пандемии показатель прироста был зафиксирован 20 сентября – 2 167 случаев).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (549). Больше 200 заболевших также в Киеве (219), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265), Сумской (215) и Тернопольской (211) областях.

Больше всего выздоровевших от COVID-19 за сутки – в Тернопольской (389) и Львовской (237) областях. В Тернопольской, Ровенской, Черниговской и Киевской областях зафиксировано превышение количества выздоровевших над количеством новых заболевших и, соответственно, снижение количества активных случаев болезни.

Умерших от COVID-19 за сутки больше всего в Харьковской области (9) и Киеве (8).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 551.

Теги: #снбо #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:21 30.09.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек

19:29 29.09.2020
В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

19:25 29.09.2020
Порошенко заболел Covid-19

Порошенко заболел Covid-19

19:05 29.09.2020
Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

19:02 29.09.2020
Нардеп Беленюк заболел Covid-19

Нардеп Беленюк заболел Covid-19

15:01 29.09.2020
Лидер "Голоса" Рудык заболела Covid-19

Лидер "Голоса" Рудык заболела Covid-19

12:37 29.09.2020
Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

12:12 29.09.2020
Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

Загрузка коек COVID-19 превысила 50% по Украине – данные Минздрава

10:51 29.09.2020
В ВСУ за сутки 32 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 32 новых случая заболевания COVID-19

10:51 29.09.2020
В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

В Киеве за сутки выявили 416 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 4 человека - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет

В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

Порошенко заболел Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко сообщил, что перенес операцию в связи с онкозаболеванием

В Херсонской области без газоснабжения остаются более 900 абонентов

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

Microsoft заявляет, что большинство хакерских атак, санкционированных на уровне госвластей, приходится на Россию

Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военной техники ВС Армении

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий

Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА