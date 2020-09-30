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08:16 30.09.2020

В Херсонской области без газоснабжения остаются более 900 абонентов

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Вследствие дождя и сильного ветра в Херсонской области была повреждена кровля более 230 частных жилых домов, школы и здания АО "Херсонгаз", в результате чего из-за поврежденной трубы местной газовой сети без газоснабжения осталось более 900 абонентов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"28 сентября по результатам комиссионного обследования установлено, что в пгт Великая Александровка 27 сентября в результате сложных погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) частично повреждены кровли СОШ № 1, начальной школы, здания АО" Херсонгаз "и 239 частных жилых домов, повреждено 151 га лесных насаждений ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 29 сентября подразделениями ГСЧС убрано 84 поваленных дерева (всего убрано 215 деревьев), разобраны конструкции крыши ООШ на площади 4 тыс. кв. м, восстановлено крышу начальной школы на площади 40 кв. м  предоставлено психологическую помощь трем лицам.

"Сотрудниками ПАО" Херсонгаз "продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения осталось 903 абоненты, до 10 абонентов газоснабжение восстановлено)", - сообщили спасатели.

В ГСЧС отметили, что от ведомства привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Работы продолжаются.

Теги: #непогода #херсонская_область #гсчс #украина
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