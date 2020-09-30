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08:00 30.09.2020

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

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"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского неприятно удивлены личными оценками и комментариями в парламенте первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, сообщила пресс-служба президента.

"Каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. В частности, именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.

Отмечается, что работа украинской делегации в ТКГ всегда базировалась на полном смысле национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в ней.

"Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешало переговорам, но и не противоречило официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией", - подчеркнули в пресс-службе.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", - добавили в ОП.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинском условиях. А именно, абсолютного и длительного прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украины контроля над границей с Россией.

"Для этого и работает наша делегация в Трехсторонний контактной группе", - резюмировали в ОП.

Теги: #реакция #фокин #офис_президента #украина
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