Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

В ходе первых предвыборных дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что уклоняется от уплаты федерального подоходного налога.

"Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите", - сказал Трамп в ответ на вопрос Байдена о том, когда отчеты Трампа по налогам станут достоянием гласности, назвав его "худшим президентом в истории Америки".

Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".

Ранее New York Times сообщила, что в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил только $750 федерального подоходного налога.