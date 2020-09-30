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07:03 30.09.2020

Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

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Трамп в ходе дебатов с Байденом обещал отчитаться о своих налогах

В ходе первых предвыборных дебатов с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что уклоняется от уплаты федерального подоходного налога.

"Как только налоговая декларация будет готова, вы ее увидите", - сказал Трамп в ответ на вопрос Байдена о том, когда отчеты Трампа по налогам станут достоянием гласности, назвав его "худшим президентом в истории Америки".

Трамп также отметил, что он платит "миллионные налоги".

Ранее New York Times сообщила, что в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил только $750 федерального подоходного налога.

Теги: #сша #доходы #налог #трамп
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