Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военной техники ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения военной техники ВС Армении в Джабраильском направлении фронта.

Видеокадры опубликованы на сайте Минобороны.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.