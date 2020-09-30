События

06:03 30.09.2020

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военной техники ВС Армении

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Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения военной техники ВС Армении в Джабраильском направлении фронта.

Видеокадры опубликованы на сайте Минобороны.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.

Теги: #техника #уничтожение #армения #азербайджан
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