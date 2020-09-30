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04:29 30.09.2020

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

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Полиция начала уголовное производство по факту пожара, в результате которого в с.Бударки Харьковской области была повреждена техника сельхозпредприятия.

"В результате происшествия полностью сгорел трактор Т-170, еще 2 трактора и 2 сеялки частично повреждены огнем... Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины". - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожар начался в понедельник утром. Сообщение о возгорании поступило в полиции около 5:00 от директора сельхозпредприятия.

На место происшествия выезжали сотрудники районной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Теги: #сельхозтехника #украина #поджог #харьков
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