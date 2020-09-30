Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий

Члены Совета Безопасности ООН призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возращению к конструктивным переговорам.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения", - говорится в материалах для прессы, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе ситуации в Нагорном Карабахе председатель СБ ООН Абду Абарри.

Отмечается, что члены Совета поддержали призыв генсекретаря ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и незамедлительно вернуться к конструктивным переговорам.

"Члены СБ заявили о своей полной поддержке важной и центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны к тесному сотрудничеству с ними в целях скорейшего возобновления диалога без предварительных условий", - подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в Совете Безопасности состоится обсуждение в формате закрытых консультаций эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в СБ - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Нагорном Карабахе, заявив о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Он призвал обе стороны к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.