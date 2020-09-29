Позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбассе неизменна

Официальная позиция Украины в отношении российской агрессии на Донбасс и аннексии Крыма неизменна, заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение. Официальная позиция государства не изменилась: Россия - агрессор, который начал эту войну, захватив Крым, а затем и часть Донбасса", - написала Кравчук на своей странице в Фейсбуке.

Она выразила удивление, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Фокин, представляя государство, не высказал эту позицию четко.

Также Крачук отметила, что мнение Фокина в переговорах ТКГ ни разу не получило особого выражения.

"Он всегда работал вместе со всей делегацией, насколько это было нужно, и в пределах тех задач, которые выполняет наша делегация согласно с интересами Украины", - написала замглавы фракции.

Политик напомнила, что позиции глав делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Алексея Резникова общеизвестные и соответствуют официальной позиции государства.

Кроме того, Кравчук сообщила о своем вхождении состав депутатской группы "Путь домой", которая будет заниматься прямой коммуникацией депутатов с Кравчуком и Резниковым. "Отныне мы будем иметь возможность поставить руководству ТКГ прямые вопросы и получить на них ответы, а не только обмениваться медийными заявлениями", - подчеркнула она.