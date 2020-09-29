Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Леонид Кравчук, первый замглавы делегации, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и народный депутат, замглавы делегации Александр Мережко не одобряют сделанные в парламенте резонансные заявления Витольда Фокина в отношении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма и ожидают надлежащую оценку этим заявлениям.

"Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением воспринимает сообщение о резонансных заявлениях господина Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде. Господин Фокин как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она не казалась. Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временноц оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", - заявили Кравчука, Резникова и Мережко.

По их словам, задачи, поставленные на переговорах президентом Украины Владимиром Зеленским, построены на понимании полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит.

"Мы полностью осознаем, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате - Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, временно оккупировала часть нашей территории", - отметили главы ТКГ.

Они добавили, что стремятся найти решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых лиц, проведение полной деоккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях.

Они подчеркнули, что за всю их работу в Трехсторонний контактной группе Фокин ни разу не высказывал подобных заявлений и они не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.

"Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины", - подчеркнули главы ТКГ.

Также они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина.