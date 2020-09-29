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21:40 29.09.2020

На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

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На заседании Нацсовета реформ в Виннице обсудили реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям

Президент Украины Владимир Зеленский в Винницкой области провел заседание Национального совета реформ, на котором участники сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и упрощения присоединения потребителей к электросетям.

"Каждая из реформ – и ГАСИ, и недропользования, и упрощения подключения к электросетям – это создание предпосылок для региональной конкуренции, которая поможет каждой громаде в вопросе привлечения инвесторов на свою территорию", - отметил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что разрешения на строительство и присоединение к электрическим сетям будут иметь непосредственное влияние на создание новых рабочих мест и промышленный потенциал.

"Каждая из этих вещей, если они будут приняты, упростит, добавит несколько процентов экономического роста и облегчит жизнь для обычных людей, а также для участников рынка", - отметил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

 Это было второе заседание Нацсовета реформ. По результатам первого президент Зеленский подписал законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодекс. Верховная Рада уже рассмотрела его в первом чтении, сейчас проект закона прорабатывается в комитете ко второму чтению.

Замглавы ОП Ковалив отметила, что на следующей сессионной неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об "инвестиционных нянях", и с 1 января 2021 года этот документ заработает в полную силу.

"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Мы должны не избегать проблем, а пытаться их решить, как бы сложно это ни было, и проекты, предложенные на Национальном совете реформ, показывают, что возможно много изменить, шаг за шагом облегчить жизнь бизнесу – предпринимателям, которые создают экономику государства", - подчеркнул Зеленский.

Президент также указал, что формат выездных региональных заседаний Нацсовета реформ, правительства, комитетов Верховной Рады говорит о том, что все же "реформы происходят не на Банковой, не в стенах Верховной Рады и не в Кабинете министров, а, прежде всего – для людей", и высказался за продолжение подобной практики.

"Люди будут приобщены к нашей работе, и будут понимать, для чего и для кого мы это делаем. Результатом нашего Национального совета реформ должны быть важные законопроекты. А потом - самое главное. Одно дело, когда мы проголосовали тот или иной закон, а другое - воплотить его в жизнь и действительно реформировать нашу страну для таких студентов, для их будущего", - отметил президент, говоря о своей встрече со студентами Винницкого национального технического университета.

Теги: #украина #нацсовет #реформы #заседание
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