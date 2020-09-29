В Новомосковске локализован крупный пожар в многоэтажке, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Пожар, возникший во многоэтажном жилом доме во вторник в г.Новомосковск Днепропетровской области, уже локализован, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В г.Новомосковск по ул.Гетманская 55, в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание балконов с 6 по 9 этаж. В 20:17 пожар локализован… Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС эвакуировали двоих жителей с помощью автолестницы и по лестничным маршам. К тушению привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы техники.