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20:19 29.09.2020

Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к делу ряда новых материалов, решение суда станет известно 1 октября - Геращенко

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Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к делу ряда новых материалов, решение суда станет известно 1 октября - Геращенко

В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.

Среди выдвинутых стороной защиты доказательств - экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что в сторону Роккелли стреляли со стороны позиций российских наемников с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, которая находится на расстоянии 1700-1800 метров, и комиссионная военная экспертиза, согласно которой Маркив не мог видеть Роккелли и его сопровождающих, а также по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

Также адвокаты выдвинули в качестве доказательства документальный фильм итальняского режиссера “The Wrong Place” ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы доказывают необоснованность обвинений Маркиву.

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

"Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября", - сообщил Геращенко.

"Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу. И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах", - добавил он.

Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.

Теги: #италия #маркив #суд
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