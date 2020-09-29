События

19:04 29.09.2020

Мининформ Беларуси приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца

2 мин читать
Мининформ Беларуси приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца

Министерство информации Беларуси с 1 октября приостанавливает на три месяца выпуск крупнейшего в стране сетевого издания tut.by.

"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении Мининформа.

В ведомстве напомнили, что в период с 7 августа по 15 сентября текущего года ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания статей 4 и 49 Закона о СМИ.

"Данные меры реагирования принимались министерством по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено. После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были", - утверждают в Мининформе.

Там напомнили, что ведомство предъявило в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, "имея на то более чем полные основания". Определением Экономического суда города Минска от 25 сентября 2020 года исковое заявление было принято и возбуждено производство по делу.

"Согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 50 Закона о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации", - отметили в ведомстве.

В "ТУТ БАЙ МЕДИА" в свою очередь пояснили, что "по приказу министра, с 1 октября TUT.BY утратит статус СМИ". "При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс", - говорится в его сообщении.

"Да, статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию", - констатировали в компании. При этом там напомнили, что tut.by был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого - с момента основания в 2000 году - портал работал без этого статуса.

Теги: #tutby #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:22 29.09.2020
Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

12:32 29.09.2020
Тихановская предложила провести на платформе ОБСЕ международные переговоры о новых президентских выборах в Беларуси в этом году

Тихановская предложила провести на платформе ОБСЕ международные переговоры о новых президентских выборах в Беларуси в этом году

12:20 29.09.2020
Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

21:50 28.09.2020
Макрон намерен добиваться посредничества ОБСЕ в решении белорусского кризиса

Макрон намерен добиваться посредничества ОБСЕ в решении белорусского кризиса

21:15 28.09.2020
Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

14:25 28.09.2020
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала в Германию по личным делам – СМИ

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала в Германию по личным делам – СМИ

23:38 27.09.2020
Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

Более 260 человек задержано в Беларуси на акциях протеста в воскресенье

18:54 27.09.2020
Около 200 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в воскресенье - МВД

Около 200 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в воскресенье - МВД

15:39 27.09.2020
Проблемы с мобильным интернетом начались в Минске

Проблемы с мобильным интернетом начались в Минске

14:38 27.09.2020
В Минске начались задержания участников протестной акции

В Минске начались задержания участников протестной акции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет

В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

Порошенко заболел Covid-19

Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

Нардеп Беленюк заболел Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет

Коронавирус распространяется в Молдове угрожающими темпами – Минздрав

В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

Порошенко заболел Covid-19

Украина и ЮАР разработают дорожную карту сотрудничества в области образования и науки - Минобразования

Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

Нардеп Беленюк заболел Covid-19

С полуночи на Донбассе нарушений режима огня не было

Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА