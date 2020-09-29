Мининформ Беларуси приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца

Министерство информации Беларуси с 1 октября приостанавливает на три месяца выпуск крупнейшего в стране сетевого издания tut.by.

"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении Мининформа.

В ведомстве напомнили, что в период с 7 августа по 15 сентября текущего года ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания статей 4 и 49 Закона о СМИ.

"Данные меры реагирования принимались министерством по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено. После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были", - утверждают в Мининформе.

Там напомнили, что ведомство предъявило в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, "имея на то более чем полные основания". Определением Экономического суда города Минска от 25 сентября 2020 года исковое заявление было принято и возбуждено производство по делу.

"Согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 50 Закона о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации", - отметили в ведомстве.

В "ТУТ БАЙ МЕДИА" в свою очередь пояснили, что "по приказу министра, с 1 октября TUT.BY утратит статус СМИ". "При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс", - говорится в его сообщении.

"Да, статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию", - констатировали в компании. При этом там напомнили, что tut.by был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого - с момента основания в 2000 году - портал работал без этого статуса.