Нардеп Беленюк заболел Covid-19

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк (фракция "Слуга народа") сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.

"К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной… ну что, поборемся", - написал Беленюк на своей странице в Facebook во вторник.

В прикрепленном видеообращении он рассказал, что уже второй день находится на самоизоляции после того, как ему поставили подозрение на коронавирусную инфекцию, а положительный результат тестирования он получил во вторник. Нардеп также отмечает, что у него есть предположения, где он мог заразиться.

"Настрой боевой… Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова", - сказал Беленюк, пообещав регулярно сообщать о своем состоянии и борьбе с болезнью в своем блоге.