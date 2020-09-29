События

18:40 29.09.2020

С полуночи на Донбассе нарушений режима огня не было

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С полуночи на Донбассе нарушений режима огня не было

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.30 29 сентября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и соблюдают договоренности, достигнутых 22 июля 2020 года, в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным штаба, военнослужащие ВСУ вместе со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализуют пожар на участке размером около 4 га возле с.Боброво Северодонецкого горсовета Луганской области.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 11 га территории и передали на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 1 дом. Еще на 6 объектах работы продолжаются.

Теги: #оос
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