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18:40 29.09.2020

Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

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Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

 Страховые компании Украины в январе-июне 2020 года собрали чистые премии на сумму 18,688 млрд грн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (20,121 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 21,008 млрд грн, что на 23% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года (27,291млрд грн). Из них премии, полученные от физических лиц, составили 9,589 млрд грн, от перестраховщиков - 1,806 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в январе-июне 2020 года страховщики выплатили 6,642 млрд грн чистых страховых выплат, что на 1,7% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,527 млрд грн.). Уровень чистых выплат возрос с 32,4% до 35,5%.

Валовые страховые выплаты увеличились на 2,3% - до 6,833 млрд грн. Уровень валовых выплат возрос с 24,4% до 32,5%. Из общего объема валовых выплат выплаты физическим лицам составили 3,129 млрд. грн., перестраховщикам - 237,7 млн грн.

Согласно данным НБУ, объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам по итогам первого полугодия составил 4,191 млрд грн, из них перестрехавщикам-нерезидентам - 1,934 млрд грн.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня активы страховщиков Украины по балансу составили 61,888 млрд грн, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 65,265 млрд грн. Объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 30% - до 55,592 млрд грн, тогда как объем уплаченных уставных капиталов сократился на 17,3% - до 9,599 млрд грн.

Регулятор также сообщет, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 8% - до 31,359 млрд грн.

В указанном периоде было заключено 57,897 млн договоров страхования.

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2020 года составляет 215, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 249, в том числе СК "life" – 20 (26).

Теги: #нбу #страхование
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