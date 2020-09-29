Зеленский уверен, что в Виннице до следующих президентских выборов появится аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за срок его президентства появится современный аэропорт в Виннице.

"Вы увидите за мою каденцию строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали великими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице - это им надо ставить этот вопрос", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Винницкую область.

Зеленский указал, что ему не известна информация о якобы перенаправлении средств с аэропорта Винницы на аэропорт Мукачево, где не строится аэропорт.

"Мы подписали соглашение со Словакией, и Ужгород временно будет работать. А потом мы будем не ремонтировать, а строить новый центральный международный аэропорт Закарпатья. Вряд ли он будет в Мукачево или Ужгороде, потому что из-за географического положения это, в принципе, практически невозможно. Поэтому это другое место. И думаю, что это немного некорректная информация", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в 2020 году на все проекты, связанные с аэропортами, не хватало средств из-за ситуации с COVID-19. А с 2021 года начнут строиться в различных городах взлетно-посадочные полосы и терминалы.

"Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться", - указал он.