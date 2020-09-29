Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль Сабах скончался в возрасте 91 года, сообщил во вторник межарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на заявление кувейтского королевского дворца.

Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции.

В соответствии с конституцией Кувейта, титул эмира должен унаследовать кронпринц шейх Наваф аль-Ахмед Аль Сабах. До этого времени он занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Шейх Наваф фактически руководил страной в период нахождения эмира Сабаха на лечении в США.