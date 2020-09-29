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17:42 29.09.2020

В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

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В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

В Киеве в удаленном формате продолжают работу более половины сотрудников в 73% опрошенных компаний, свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании NAI Ukraine.

"С июня офисы постепенно начали возвращаться в рабочий ритм из онлайн пространства в бизнес-центры, однако, в соответствии с опросом NAI Ukraine, в 73% офисных компаний около половины персонала продолжают полностью или частично удаленную работу и изменили перечень своих требований к офисным помещениям", – говорится в отчете компании по результатам опроса.

По данным NAI, несмотря на то, что почти 90% арендаторов офисов площадью более 1 тыс. кв. м предпочитают помещения с возможностью ремонта под свои запросы, компании также рассматривают формат коворкингов для размещения новых команд, непостоянного персонала для оптимизации пространства. Таким образом, около 72% опрошенных компаний готовы в дальнейшем размещать сотрудников в коворкингах, что значительно повышает популярность гибких форматов бизнес-центров.

Около 70% компаний применяют систему hot desk, размещая сотрудников за одним столом по графику. Также половина опрошенных отмечают необходимость в общих помещениях и переговорных комнатах.

Среди набирающих популярность требований к офисам опрошенные компании называют наличие фитнес-центра на территории БЦ, а также мест для отдыха и работы на свежем воздухе – для 60% компаний это может сыграть решающую роль при выборе помещений.

Кроме того, растет запрос на велопарковки и парковки с электрозарядкой на территории БЦ, отмечает NAI. Вместе с тем как крупные, так и небольшие компании рассчитывают на наличие душевых в офисе.

Консалтинговая компания также отмечает повышенное внимание арендаторов к проектам на Левом берегу Днепра. По ее данным, это обусловлено желанием сократить время на дорогу до работы для сотрудников, значительный процент которых проживает в спальных районах левобережья.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #киев #работодатели #опрос
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