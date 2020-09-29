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17:23 29.09.2020

В Украинском институте национальной памяти надеются на выделение средств в госбюджете-2021 на Музей памяти жертв Бабьего Яра

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В Украинском институте национальной памяти надеются на выделение средств в госбюджете-2021 на Музей памяти жертв Бабьего Яра

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что строительство Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра должно быть среди приоритетов государства в гуманитарной сфере в 2021 году.

"Строительство Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра должна стать одним из приоритетов государства в гуманитарной сфере следующего года. Мы очень надеемся, что, принимая бюджет на 2021 год, парламент учтет потребности финансирования этого музея, и он будет завершен, как и запланировано, и откроется к 80-й годовщине трагедии, 29 сентября 2021 года", - цитирует Дробовича пресс-служба УИНП.

Отмечается, что будущий Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра входит в структуру Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и расположится в историческом здании бывшей конторы Еврейского кладбища на улице Юрия Ильенко, 44.

"Само здание бывшей конторы Еврейского кладбища является экспонатом и немым свидетелем трагических событий, произошедших в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Символично, что Мемориальный музей расположится именно в ней. В здании уже восстановили крышу, что очень важно для ее сохранения. За счет подвала и мансарды площадь помещения увеличили почти вдвое, с 783 до 1453 кв. Далее нужно обустроить фасады и провести инженерные сети", - говорится в сообщении со ссылкой на директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Бориса Глазунова.

По данным УИНП, музей будет включать мемориальный и научный комплексы, поэтому речь идет как о почтении памяти жертв Бабьего Яра, так и о продолжении исследования этой трагедии.

Теги: #бабин_яр
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